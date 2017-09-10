Ярославль, 10 сентября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В 8.00 начали работу все 872 участковые избирательные комиссии: 846 постоянных и 26 временных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru В Ярославской области стартовало голосование

Сделать свой выбор в этот день смогут более миллиона жителей Ярославской области.

10 сентября, в единый день голосования, в Ярославской области проходит 14 избирательных кампаний. Все жители региона выбирают губернатора. В областном центре также проходят выборы депутатов муниципалитета седьмого созыва. В Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах организованы выборы глав поселений и местных депутатов.

В выборах губернатора участвуют пять кандидатов: врио губернатора Дмитрий Миронов («Единая Россия»), Сергей Балабаев (ПАРНАС), Андрей Ватлин (ЛДПР), Кирилл Панько («Коммунисты России») и Михаил Парамонов (КПРФ). Решение об их регистрации 10 июля приняла региональная избирательная комиссия.

В четырех городах — Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове, Угличе, где проходят совмещенные выборы, 302 избирательных участка оснащены системами видеонаблюдения с трансляцией в Интернет. Автоматические комплексы обработки бюллетеней установлены на 280 участках. Технология машиночитаемого кода (QR-код), позволяющая создать итоговый протокол и в ускоренном порядке занести данные в ГАС «Выборы», применяется в 168 пунктах голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне единого дня голосования возникли сложности при тестировании работы КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Однако к началу голосования все проблемы удалось решить. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров заявил, что в настоящий момент абсолютно все КОИБы работают и используются при голосовании.