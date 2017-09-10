Улан-Удэ, 10 сентября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев посетил избирательный участок в Бурятии и проголосовал на выборах главы этой республики.

Фото из социальных сетей Дамба Аюшеев голосует на выборах

На своей страничке в Facebook Аюшеев написал — «Помню в армии, будучи в карауле, голосовал с автоматом за незнакомца по приказу, теперь уже без автомата, зная, голосую». Само собой, он не написал, за кого отдал свой голос.

По данным на 12:00, явка в Бурятии составила 17,6%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии в единый день голосования проходят выборы главы региона. На этот пост претендуют Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия Коммунисты России).