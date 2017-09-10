Посёлок городского типа Роза, Челябинская область, 10 сентября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Попытки опорочить кандидатов на выборах в местный Совет депутатов зафиксировали перед выборами жители посёлка Роза. Они обнаружили листовки со стилистически искаженной информацией об оппозиционных кандидатах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. 1754

Внешне листовка выполнена в фирменном партийном стиле и цветовой гамме, но содержание носит характер попытки опорочить кандидата.

Так, на одной листовке кандидат женщина призывает за себя голосовать, но при этом заявляет, что когда она в магазине, то не обсчитывала и не обворовывала покупателей. «Я не воровала деньги покупателей в магазине!», «Я не переписывала ценники!», «Я была честная продавщица!». Отображены и другие вызывающие, провокационные призывы от кандидата: «Учителя и врачи — вон из политики! Отменю вам капремонт!». В другой листовке кандидат как бы заявляет, что он идёт на выборы законно: «Моя судимость погашена!». При этом в скобках указано за что было наказание (статьи 222 и 161, за грабеж и огнестрельное оружие).

Этот серый пиар возможно связан с конфликтом между разными политическими силами в Коркинском районе.

Напомним, в поселке Роза Коркинского района в предвыборную кампанию разразился скандал. Кандидаты, представители одной оппозиционной политической партии заявили, что на них оказывается давление со стороны работодателей. Угрожают сокращением, проблемами на работе. Было объявлено о решимости начать голодовку, если не будут прекращены попытки помешать участвовать на выборах. Информация дошла до Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отреагировать на ситуацию от регионального избиркома потребовала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. К делу подключился глава Челябинской областной избирательной комиссии Сергей Обертас. Проблему тогда удалось уладить, кандидаты отказались от голодовки.

Отметим, 10 сентября в Челябинской области единый день голосования. Проходят выборы в местные городские, сельские, поселковые и районные органы власти. Открыты 140 избирательных участков. Голосование продлится до 22:00 по местному времени (20:00 мск).