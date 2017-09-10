Лондон, 10 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Власти Великобритании считают, что Корейская Народно-Демократическая Республика может быть обязана Исламской Республике Иран своими последними успехами в развитии ядерного оружия. Об этом сегодня, 10 сентября, пишет газета Telegraph.

凌智 (Suzuki) Павильоны КНДР и Ирана на Экспо-2010

По данным издания, британский МИД пытается выяснить, не могли ли «настоящие и бывшие» ядерные державы помочь Ким Чен Ыну сделать определённый прорыв в программе развития ядерных боеголовок и баллистических ракет.

В британском правительстве полагают, что северокорейские учёные вряд ли смогли бы добиться подобных результатов в одиночку. Ранее в подобном ключе уже высказывался министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет», — заявил Джонсон.

Каких-то конкретных стран Джонсон не назвал, но Telegraph пишет, что в правительстве считают, что Иран мог оказать помощь КНДР в создании ядерного оружия.

Ну и конечно же в этом просто не могла не поучаствовать Российская Федерация, пишет издание.

Скорее всего, в ближайшем будущем западные политики сделают на этот счёт некоторые заявления.

Логика британских политиков и СМИ — очень проста. В США Конгресс практически единогласно принял законопроект о новых жестких санкциях против России, Ирана и КНДР. Фактически, эти страны были названы новой «Осью зла». Более изощрённые британские «подпевалы» начинают развивать тему и уже рисуют общую ядерную программу новой «Оси зла», которая угрожает «Свободному миру».

Подобный пропагандистский трюк британцы проделывают более 70 лет.