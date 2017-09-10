Калуга, 10 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, в Единый день голосования 2017 года, ровно в 8 часов утра по местному времени в Калужской области стартовали дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На избирательном участке

По информации облизбиркома, избирательные участки открылись в городах Обнинск и Мосальск, а также в селе Передел Медынского района.

Так, в Обнинске будут избирать депутата для замещения одного вакантного мандата в Городское Собрание. Участие в голосовании примут избиратели, проживающие на территории одномандатного избирательного округа № 20.

На единственный депутатский мандат претендуют три представителя политических партий: КПРФ, ЛДПР и «Партия Великое Отечество» и один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения. Среди претендентов двое мужчин и две женщины. Это: индивидуальный предприниматель, преподаватель техникума, пенсионер и главный бухгалтер учреждения среднего профессионального образования.

Пять зарегистрированных кандидата вступили в борьбу на дополнительных выборах депутатов городской Думы городского поселения город Мосальск третьего созыва по двум незамещенным депутатским мандатам в пятимандатном избирательном округе №1.

Здесь 2 кандидата из ЛДПР, 2 представляют партию «Единая Россия» и 1 самовыдвиженц. Среде кандидатов в депутаты трое мужчин и две женщины. Это директор училища, техник, замдиректора в сфере ЖКХ, заведующая детсадом и ведущий специалист колледжа из Калуги. У одного из претендентов имеется погашенная судимость. В свое время кандидат в депутаты по приговору суда был оштрафован.

В Медынском районе, на дополнительных выборах депутатов сельской Думы сельского поселения «Село Передел» третьего созыва по трем незамещенным депутатским мандатам Передельского семимандатного избирательного округа №1 баллотируются 8 кандидатов. Из них: 3 кандидата из партии «Единая Россия, 3 представляют ЛДПР и 2 самовыдвиженца. Среди претендентов шестеро мужчин и две женщины. Депутатами сельской Думы намерены стать трое безработных граждан два пенсионера, индивидуальный предприниматель, учительница и водитель.

Напомним, что на выборах 2017 года калужскими избиркомами впервые будет применена новая технология изготовления протокола участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования с использованием QR-кода. Порядок применения технологии и соответствующее программное обеспечение ранее были утверждены ЦИК России.