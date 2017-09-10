Вашингтон, 10 сентября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) озаботилось проблемой «супервулканов», которых на Земле насчитывается около 20. Соответствующая статья NASA была опубликована сегодня, 10 сентября, газетой The Independent.

Nps.gov Северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры

В NASA посчитали, что извержение одного такого супервулкана более вероятно, чем падение на Землю крупного астероида. В связи с этим специалисты NASA указывают, что проблема супервулканов более актуальна, чем гибель человечества от падения крупного метеорита на поверхность планеты.

В своём исследовании NASA ссылается на материалы ВВС о супервулканах, последний из которых был опубликован 18 августа 2017 года.

В этих материалах сказано, что на Земле существует около 20 супервулканов, катастрофические извержения которых происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Чтобы избежать очередного извержения, ученые предложили способ, с помощью которого можно немного «остудить» супервулкан и избежать извержения.

«Когда ученые NASA стали исследовать проблему, они пришли к выводу, что самым простым и логичным было бы как-то остудить супервулкан. Огромная вулканическая кальдера — в данном случае Йеллоустонская — по сути представляет собой гигантский тепловой генератор, эквивалент шести промышленных электростанций», — сказано в статье NASA.

Именно как электростанцию ученые и собираются использовать супервулканы. Дело в том, что около 60—70% тепла Йеллоустона поднимается на поверхность и уходит в атмосферу с водой, которая просачивается к магме через трещины и нагревается. Именно так образуются гейзеры.

Если увеличить количество выходящей на поверхность тепловой энергии на 35%, то Йеллоустон «больше не будет представлять из себя опасность», и таким образом удастся охладить один супервулкан, считают специалисты NASA.

Для этого надо пробурить глубокие скважины — до 10 километров — и закачивать в них воду под высоким давлением. На поверхность эта вода вернётся очень горячей — до 350 градусов по Цельсию. Такую воду можно будет использовать для производства электроэнергии.

По предварительным расчётам, проект обойдётся в $3,46 млрд. Инвестиции более чем оправданы, так как подобный источник энергии сможет проработать десятки тысяч лет, производя фактически даровую энергию. Стоимость одного кВт/часа такой электроэнергии не превысит $0,1.