Великий Новгород, 10 сентября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Новгородской области 11 избирательных участков — шесть в Хвойнинском районе и пять в Парфинском — открылись досрочно: в Хвойнинском в 6 утра, в Парфинском — в 7:00. Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева, это сделано по обращению предприятий, где производство осуществляется круглосуточно: в Парфинском районе обращение поступило от «Парфинского фанерного комбината», в Хвойнинском инициаторами стали сразу несколько предприятий

Altairegion22.ru Выборы-2017

Закроются эти участки, как и все остальные в регионе, в 20:00. Всего в Новгородской области голосование проводится на 543 избирательных участках, большинство из них открылись в 8:00.

Как сообщает пресс-служба Новгородского регионального отделения «Единой России», число проголосовавших на одном из участков в Хвойнинском районе к 8 утра составило 30 человек. Первые данные по явке официально будут обнародованы после 10:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 10 сентября, выбирают губернатора. Кроме того, в двух районах — Солецком и Шимском — проходят выборы депутатов советов депутатов. В Батецком, Боровичском, Валдайском и Холмском районов выбирают глав сельских поселений.