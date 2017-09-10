Петропавловск-Камчатский, 10 сентября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. На выборах в Петропавловске-Камчатском, в котором в единый день голосования 10 сентября из 153 кандидатов избиратели выбирают 32 депутатов думы, не стоит ждать большой явки населения. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Андрей Веськин.

Pkgo.ru Голосование в Петропавловске-Камчатском

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По его словам, для этого есть несколько причины.

«Самая главная — политические партии и отдельные кандидаты плевать хотели на агитационную кампанию. Её фактически не было. Все были расслаблены и, отсюда, можно делать вывод, что все уже решено, или они настолько уверены в себе, что просто не хотят напрягаться», — пояснил собеседник агентства.

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Он отметил, что в городе практически нет рекламных баннеров, «обход» населения был слабым, в СМИ агитация практически отсутствовала. Только в последние несколько дней некоторые кандидаты проявили активность в социальных сетях, но дальше дело не пошло.

«Конечно, на явку окажет значительное влияние и выбранный для выборов день — дачный период еще не закончен. Люди, как правило, уезжают на дачу в пятницу, и возвращаться ради голосования многие из них не захотят», — считает Андрей Веськин.

В последние дни перед выборами камчатские СМИ усилили агитацию с призывом к избирателям прийти на участки и использовать свое право на выбор.

Предыдущие выборы в думу Петропавловска-Камчатского состоялись 14 октября 2012 года. Тогда правом голоса обладали 140 тыс. 525 человек, но на участки пришли и проголосовали только 23 тыс. 362 человека, то есть 16,62%.

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Кроме депутатов думы Петропавловска, в городе 10 сентября проходят и довыборы одного депутата краевого парламента. Также выборы проходят в Вилючинске, Палане и в пяти районах края. Населению предстоит избрать 141 депутата и 13 глав. В целом по краю зарегистрировано порядка 400 кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным избиркома края, на 15:00 по местному времени (06:00 мск) на участки явились 14 332 человека, это 10,85% от общего числа избирателей. На предыдущих выборах депутатов в 2012 году на это время явка составляла 11,51%.