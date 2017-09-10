Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Свердловской области.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП

Напомним, 9 сентября на автодороге в Свердловской области самосвал перевернулся и придавил два автомобиля «УАЗ». В результатет ДТП погибли восемь и пострадали трое человек.

Известно, что ДТП произошло на 24-м километре дороги «Полевской тракт». Самосвал перевернулся после того, как у него лопнуло и отлетело колесо. В одном «УАЗ» погибли все, кто там находился — пять человек, во втором погибли трое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП.