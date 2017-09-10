Москва, 10 сентября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Известная либеральная журналистка и русофоб Юлия Латынина покинула Россию и не собирается возвращаться в ближайшее время. Об этом она сама заявила сегодня, 10 сентября, в эфире «Эха Москвы».

Dmitry Rozhkov Юлия Латынина

«Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала Латынина.

Она рассказала, что вместе с родителями покинула Россию и не намерена возвращаться в ближайшее время.

По словам журналистки, её отъезд связан с нападением на её автомобиль неизвестными.

Напомним, 3 сентября стало известно, что автомобиль Латыниной сгорел рядом с её домом в Переделкине.

Мать Латыниной Алла рассказала, что ночью кто-то поджег их автомобиль, припаркованный возле загородного дома. Машина — старая BMW — выгорела полностью. Никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Родители Латыниной считают, что нападение на автомобиль может быть связано с инцидентом, когда неизвестные облили дом журналистки дурно пахнущей жидкостью. Следственно-оперативная группа установила, что жидкость опасности для здоровья не представляет.