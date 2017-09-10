Владикавказ, 10 сентября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии сегодня, 10 сентября, стартовали выборы в парламент региона шестого созыва. Выборы проходят по партийным спискам. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В выборах участвуют восемь политических объединений: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Партия Роста», «Альянс зеленых», «Справедливая Россия» и КПРФ. Предстоит выбрать 70 депутатов парламента. На депутатские мандаты претендуют 384 человека.

В 08:00 в республике открылись 347 постоянных избирательных участков и 19 временных. Председатель Центризбиркома Северной Осетии Жанна Моргоева рассказала, что для того чтобы выборы прошли без нарушений, в регион прибыли представители гражданского контроля из других субъектов России. В единый день голосования будут проводиться и опросы, так называемые экзитполы.

Накануне выборов была проверена в тестовом режиме система ГАС «Выборы». ЦИК завершил обучение всех членов участковых избирательных комиссий. Наблюдатели также прошли соответствующие курсы.

По словам Моргоевой, при подготовке к выборам были учтены все условия для того, чтобы в них смогли принять участие люди с ограниченными возможностями. Именно поэтому почти все участки разместили на первых этажах, постарались их оборудовать пандусами и специальными перилами.