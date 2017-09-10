Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко восхитился стилем работы нового постпреда России при ООН Василия Небензи. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщают украинские СМИ.

Council.gov.ru Василий Алексеевич Небензя

По словам Ельченко, Небензя не похож на покойного постпреда России при ООН Виталия Чуркина и не демонстрирует «злобу» и «хамство» в отношении Украины.

«Говорить о смене тактики, видимо, еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — сказал украинский постпред.

Ельченко отметил, что Небензя — другой человек, которые демонстрирует более спокойный подход. В связи с этим украинский дипломат питает надежду, что это приведет к каким-то позитивным сдвигам для Украины.

Критику Ельченко в адрес покойного постпреда России при ООН Чуркина вряд ли можно считать объективной, так как украинский дипломат занимается во Всемирной организации только одним — информационной войной против России.

Ельченко систематически врал во время своих выступлений в ООН и только и делал, что обвинял Россию во всех смертных грехах. Его попытка очернить Чуркина вполне укладывается в логику информационной войны против России.

Другого от Ельченко сложно ожидать, так как он представляет в ООН ту самую Украину, которая перешла к политике государственной поддержки террора в отношении своих нынешних и бывших граждан.