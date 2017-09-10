Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. 9 сентября, накануне выборов в Областную думу VII созыва Сахалина, российский курильский остров Шикотан посетил скандально-известный японский политик Мунэо Судзуки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Пономарёв 9 сентября скандально известный японский политик Мунэо Судзуки посетил остров Шикотан

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Японский политик Мунэо Судзуки, широко известный в связи с громким коррупционным скандалом, связанным с поставками на Курилы гуманитарной помощи в начале 2000-х годов, после которого он был осужден уголовным судом и отбывал наказание, вновь проявляет странное внимание к единственному островному региону России.

На Шикотан Судзуки прибыл аккурат накануне выборов в Облдуму, 9 сентября, в рамках безвизового обмена. Судзуки посетил местную школу, где рассказал юным жителям Шикотана о том, как труден и тернист путь настоящего политика. Он также дал интервью юным корреспондентам «Шикотанских новостей».

В частности, в своем интервью, отвечая на вопрос корреспондентов о том, какой из курильских островов наиболее близок ему, ответил, что не может выделить ни одного, поскольку, «все острова похожи на полуостров Сиретоку на Хоккайдо, и его мечта, чтобы объединить острова Хоккайдо, Шикотан, Кунашир и Итуруп в одну заповедную территорию, представляющую мировое природное наследие».

Судзуки также рассказал, что больше всего его волнуют проблемы экологии и сохранения природы.

При этом на лацкане пиджака Судзуки красуется бардовый значок действующего парламентария, каковым он не является.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2017 года, Мунэо Судзуки посетил с официальным визитом губернатора Сахалина Олега Кожемяко, все с тем же значком действующего парламентария на лацкане пиджака. Представившись парламентарием, Судзуки пообещал главе островного региона полное содействие в решении вопроса о безвизовых поездах россиян в Японию. История эта, опубликованная на основании официального релиза пресс-службы губернатора Сахалина, возмутила академика РАЕН и постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина. Ученый заявил, что Мунэо Судхуки никаким парламентарием не является — он перестал им быть после уголовного скандала с коррупцией, связанной с Курилами.

На официальный запрос ИА REGNUM в МИД РФ пришел ответ, из которого следовало, что Мунэо Судзуки не является членом японского парламента и воспринимать его следует исключительно как частное лицо.

Тем не менее, Судзуки носит на лацкане значок действующего парламентария и колесит по российскому Сахалину и Курилам. Более того — теперь в сфере его интересов школьники и экология.

Известный журналист Ольга Новак поделилась с корреспондентом ИА REGNUM воспоминаниями о том, как в 90-е годы прошлого века Судзуки организовывал поездки дальневосточных журналистов в Японию. Во время бесед он настоятельно рекомендовал журналистам писать в своих газетах о том, что Россия должна вернуть Курилы Японии.

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