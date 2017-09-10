Якутск, 10 сентября, 2017, 06:58 — ИА Регнум. На чемпионате Европы по классическому жиму, который проходил в Финляндии, якутянин Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом. Стоя на пьедестале, он расстегнул кофту, под которой была футболка с портретом президента РФ Владимира Путина, и за это был отстранён от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sportyakutia.ru Владимир Балынец

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Информацию об отстранении Владимира Балынца и его фото в футболке с портретом президента опубликовал в своём Instagramm бодибилдер и тренер из Якутии Александр Гренадеров.

Медаль Владимир Балынец получал в застёгнутой куртке, расстегнул её он только на пьедестале. Фото Владимира Путина на футболке якутского спортсмена Международная федерация пауэрлифтинга сочла нарушением статьи 3.4 IPF, запрещающей демонстрацию религиозных и политических символик.

Как сообщало ИА REGNUM, паралимпиец Владимир Балынец не попал на соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за дисквалификации российской сборной после допингового скандала. При этом он показывал результат выше того, который продемонстрировал на Паралимпиаде бронзовый призёр.