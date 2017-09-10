Якутск, 10 сентября, 2017, 06:26 — ИА Регнум. На выборах мэра в Якутске активнее всего идёт голосование на участках, расположенных возле общежитий вузов и колледжей. Так, если в среднем по городу явка на 10:00 по местному времени (04:00 мск) составила 5,05%, то на некоторых участках достигала 20−25%, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта городской избирательной комиссии.

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На участок возле студгородка Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) в это время пришли уже более 25% избирателей, на расположенном возле якутского медколледжа пункте для голосования явка составила 19%, возле Якутского индустриально-педагогического колледжа проголосовали 12,2% избирателей, а на участках возле общежитий Северо-восточного федерального университета (СВФУ) — 16,5% и 20,3%.

Жители города на форумах сообщают о том, что на участках проводится лотерея. В избиркоме города о лотерее ничего не знают и уверены, что если бы таковая проводилась, работники избирательных участков сразу бы об этом сообщили.

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«Мы про это ничего не знаем, поэтому считаю эти сведения недостоверными», — заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель ТИК Якутска Алла Самойлова. Возле некоторых участков проходят овощные ярмарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутска сегодня выбирают мэра. На кресло главы столицы республики претендуют действующий мэр Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель нескольких вузов республики Денис Васильев («Справедливая Россия»).