В Египте обнаружена гробница ювелира, жившего 3,5 тыс. лет назад
Каир, 10 сентября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. В египетском Луксоре найдена гробница, принадлежавшая ювелиру фараонов, который жил более 3,5 тыс. лет назад. Об этом сообщает The Associated Press.
Захоронение находится на западном берегу Нила, где расположены гробницы знати и чиновников. Внутри ученые нашли частично поврежденную статую самого мастера по имени Аменемхат, а также изображения его жены и сына.
Помимо трех мумий, в гробнице обнаружены погребальные маски и вещи ювелира. Отмечается, что свою работу древний мастер посвящал Амону, который в период 18-й династии фараонов был наиболее могущественным божеством.
Главный археолог министерства по делам древностей в Луксоре Мустафа Вазири отметил, что открытие было сделано египетскими археологами. Это говорит о растущем профессионализме и опыте местных специалистов, которые прежде только помогали зарубежным ученым, заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года во время раскопок в египетской провинции Эль-Минья археологи нашли сразу 28 мумий. Они находились в гробнице-катакомбах, относящейся к периоду фараонов Среднего царства.
Уникальность находки в том, что это первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц этого периода, длившегося с 2040 по 1783 годы до нашей эры, открытое на территории Египта.
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