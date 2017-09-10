Каир, 10 сентября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. В египетском Луксоре найдена гробница, принадлежавшая ювелиру фараонов, который жил более 3,5 тыс. лет назад. Об этом сообщает The Associated Press.

Hedwig Storch Луксор, Египет

Захоронение находится на западном берегу Нила, где расположены гробницы знати и чиновников. Внутри ученые нашли частично поврежденную статую самого мастера по имени Аменемхат, а также изображения его жены и сына.

Помимо трех мумий, в гробнице обнаружены погребальные маски и вещи ювелира. Отмечается, что свою работу древний мастер посвящал Амону, который в период 18-й династии фараонов был наиболее могущественным божеством.

Главный археолог министерства по делам древностей в Луксоре Мустафа Вазири отметил, что открытие было сделано египетскими археологами. Это говорит о растущем профессионализме и опыте местных специалистов, которые прежде только помогали зарубежным ученым, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года во время раскопок в египетской провинции Эль-Минья археологи нашли сразу 28 мумий. Они находились в гробнице-катакомбах, относящейся к периоду фараонов Среднего царства.

Уникальность находки в том, что это первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц этого периода, длившегося с 2040 по 1783 годы до нашей эры, открытое на территории Египта.

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