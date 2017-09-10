Вашингтон, 10 сентября, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Последствия извержения супервулкана окажутся для Земли более катастрофическими, чем падение астероида. К такому выводу пришли специалисты NASA, сообщает The Independent.

Музей и художественная галерея Дерби и Тейт Извержение Везувия, Джозеф Райт, 1774 г, холст, масло

По мнению экспертов, на Земле насчитывается около двадцати супервулканов, извержение которых может произойти в любой момент. За пробуждением гиганта последует «вулканическая зима» — глобальное изменение климата вследствие насыщения атмосферы пеплом.

Солнечные лучи не смогут проникать к поверхности планеты, что вызовет похолодание. Жертвами катаклизма могут стать миллионы людей.

Наиболее опасным из супервулканов специалисты считают Йеллоустонский вулкан в американском штате Вайоминг. Его кальдера имеет размеры 55 на 72 км.

Эксперты NASA разрабатывают план мероприятий, которые смогут предотвратить пробуждение этого супервулкана. В качестве одного из вариантов рассматривается увеличение объема воды, которая сейчас охлаждает породы, «отбирающие» тепло у гигантского пузыря магмы под кратером вулкана. Жидкость, уносящая избыточное тепло, образует знаменитые гейзеры Йеллстоунской кальдеры.

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