Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. 9 сентября в Москве задержан генеральный директор ООО «Роснефть — Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мвд.рф Полиция

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Как стало известно региональному ИА Сахалин. Инфо, Адрея Бардина задержали буквально накануне его возвращения на Сахалин.

Об Андрее Бардине известно, что он всю свою трудовую деятельность занят в нефтяной промышленности. Трудовую биографию он начал слесарем нефтепромыслового оборудования. В 2011 году Бардин был переведен в центральный аппарат ОАО «НК-Роснефть», в 2014 году назначен генеральным директором ООО «Роснефть — Сахалинморнефтегаз».

Прежнего директора ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» Сергея Дряблова, который был назначен в марте 2011 года, в свой визит на остров уволил президент «Роснефти» Игорь Сечин. Дряблов был депутатом Облдумы, но через несколько месяцев после отставки добровольно покинул ее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года Сахалин сотрясают громкие коррупционные скандалы, начало которым положил беспрецедентный арест экс-губернатора региона Александра Хорошавина и высокопоставленных чиновников областного правительства. С тех пор не проходит недели, что бы сахалинские СМИ не сообщили о новом громком задержании.