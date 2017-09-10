Вашингтон, 10 сентября, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обсудил с членами правительства подготовку к урагану «Ирма», надвигающемуся на южные районы страны. Видеозапись совещания опубликована 10 сентября в микроблоге американского лидера.

Pxhere.com Ураган

«Это буря огромной разрушительной силы, и я прошу всех, кто находится на пути урагана, прислушаться к инструкциям правительственных чиновников», — написал Трамп в Twitter.

В ходе совещания Трамп отметил, что собственность восстановить можно, а жизни людей — нет. Потому вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь.

В числе участников совещания были госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис.

Президент США добавил, что сотрудники администрации получают данные об урагане в круглосуточном режиме. Белый дом постоянно контактирует с властями регионов, находящихся на пути стихии. Правительство приложит все усилия, чтобы помочь людям остаться в живых и поддержать их, заверил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Ирма», приближающийся к побережью США, вновь усилился до 5-й, наиболее опасной категории. В настоящее время скорость ветра внутри урагана составляет 257,5 км/ч. В штате Флорида и близлежащих штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Ураган может ударить по южным районам Флориды, население которых — 6 млн человек.

Синоптики называют «Ирму» самым мощным ураганом в Атлантическом океане по меньшей мере за последние 10 лет. По прогнозам «Ирма» достигнет побережья США 10 сентября. При этом специалисты уверены, что «Ирма» окажется мощнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на штат Техас и вызвал катастрофическое наводнение.

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