Der Spiegel: Меркель могла злоупотреблять положением канцлера
Берлин, 10 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель могла злоупотреблять служебным положением, передвигаясь по стране в рамках предвыборной кампании и затрачивая на это гораздо меньше средств, чем положено. Соответствующее обращение в органы юстиции направил берлинский адвокат, сообщает Der Spiegel.
Истец, имя которого не раскрывается, полагает, что главе правительства слишком дешево обходятся услуги военной авиации. В 2017 году Меркель примерно 50 раз перемещалась по стране на самолетах Бундесвера.
По данным собственных источников издания, для Меркель и ее соратников перелет из одного города, где проходят предвыборные мероприятия, в другой обходится примерно в €500 на человека. Однако услуга такого рода должна стоить €18−30 тыс. за час в зависимости от типа воздушного судна.
Несоответствие затрат на перелеты их реальной стоимости дало юристу из Берлина повод, чтобы усомниться в добросовестности федерального канцлера, поясняет еженедельник.
Отмечается, что представители партии Христианско-демократический союз Германии, лидером которой является Ангела Меркель, претензии юриста комментировать отказались. Однако уточнили, что действуют в соответствии со всеми правилами.
Напомним, 24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. По данным социологических опросов, у главы правящей коалиции ХДС/ХСС Ангелы Меркель есть шанс вновь возглавить правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября автомобиль, в котором Меркель направлялась на встречу в избирателями, забросали помидорами. Инцидент произошел на пути в Мекленбург — Переднюю Померанию. Ранее, 5 сентября, политика также забросали овощами на митинге в Гейдельберге. Один из помидоров угодил в канцлера, однако Меркель отреагировала на ситуацию с юмором.
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