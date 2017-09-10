Берлин, 10 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель могла злоупотреблять служебным положением, передвигаясь по стране в рамках предвыборной кампании и затрачивая на это гораздо меньше средств, чем положено. Соответствующее обращение в органы юстиции направил берлинский адвокат, сообщает Der Spiegel.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Истец, имя которого не раскрывается, полагает, что главе правительства слишком дешево обходятся услуги военной авиации. В 2017 году Меркель примерно 50 раз перемещалась по стране на самолетах Бундесвера.

По данным собственных источников издания, для Меркель и ее соратников перелет из одного города, где проходят предвыборные мероприятия, в другой обходится примерно в €500 на человека. Однако услуга такого рода должна стоить €18−30 тыс. за час в зависимости от типа воздушного судна.

Несоответствие затрат на перелеты их реальной стоимости дало юристу из Берлина повод, чтобы усомниться в добросовестности федерального канцлера, поясняет еженедельник.

Отмечается, что представители партии Христианско-демократический союз Германии, лидером которой является Ангела Меркель, претензии юриста комментировать отказались. Однако уточнили, что действуют в соответствии со всеми правилами.

Напомним, 24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. По данным социологических опросов, у главы правящей коалиции ХДС/ХСС Ангелы Меркель есть шанс вновь возглавить правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября автомобиль, в котором Меркель направлялась на встречу в избирателями, забросали помидорами. Инцидент произошел на пути в Мекленбург — Переднюю Померанию. Ранее, 5 сентября, политика также забросали овощами на митинге в Гейдельберге. Один из помидоров угодил в канцлера, однако Меркель отреагировала на ситуацию с юмором.

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