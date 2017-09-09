Таруса, Калужская область, 10 сентября, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Документальный фильм «Колхоз Горина» телерадиокомпании «Мир Белогорья» получил Гран-при XIII Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега», который состоялся в Тарусе под эгидой ГТРК «Калуга». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На церемонии награждения

Призов в различных номинациях удостоены телерадиокомпании «Воронеж», «Кубань», «Новосибирск», «Регион Тюмень», «Дальневосточная», «Курск», «Тула» и ТРК «Башкортостан». Дипломами лауреатов были также отмечены и работы калужских тележурналистов.

Почетным гостем телефорума стала ведущая телеканала «Россия-24» Екатерина Грачева, которая провела мастер-класс для участников встречи.

На суд жюри телефестиваля «Берега», которое в этом году возглавил заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, было представлено свыше 170 работ из 60 региональных телекомпаний.

По словам Сабитова, тот факт, что фестиваль живет и развивается на протяжении 13 лет, говорит о многом. Рассказывая об истории и культуре, искусстве, любви к Отечеству, тележурналисты воспитывают в людях добрые светлые чувства. Герои работ — простые, талантливые люди, пояснил он.

«В этом году прислано небывалое количество работ. Жюри в прениях и спорах рождало имена победителей», — отметил председатель жюри.

Напомним, всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» традиционно проходит на калужской земле. Этот уникальный имиджевый проект собирает как молодых работников российского телевидения, так и звезд отечественного телеэфира.