Ленинградская область, 10 сентября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Ленинградской области проходят выборы депутатов разных уровней власти. Наибольшее внимание привлекают дополнительные выборы депутата Государственной Думы VII созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Голосование в Ленобласти

Кроме того, сегодня будет избран «недостающий» депутат Законодательного собрания Ленобласти и несколько десятков депутатов советов муниципальных образований. Голосование проводится с 8 до 20 часов по московскому времени.

В Кингисеппский одномандатный избирательный округ входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского муниципального района. Численность избирателей в округе — более 400 тысяч человек, голосование пройдет на 292 избирательных участках.

Мандат депутата Госдумы от этого округа освободился почти сразу после парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Победивший тогда в округе Сергей Нарышкин всего через четыре дня был назначен главой Службы внешней разведки, в связи с чем отказался от кресла в Думе. Президент Владимир Путин, назначивший Нарышкина, принес извинения избирателям Ленобласти в связи с тем, что тот не сможет представлять их интересы в нижней палате парламента России.

Теперь избирателям Кингисеппского округа предстоит вновь прийти к урнам для голосования, чтобы выбрать имя того, кто станет для них «своим человеком» на Охотном ряду в Москве. В дополнительных выборах депутата Госдумы участвуют девять зарегистрированных кандидатов, выдвинутых политическими партиями (по фамилиям в алфавитном порядке):

— Сергей Гуляев, гендиректор-главный редактор газеты «Час пик. spb», выдвинут партией «Яблоко»;

— Константин Жуков, исполнительный секретарь ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», выдвинут этой же партией;

— Наталья Круглова, мастер сцены Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Драматический театр на Васильевском», выдвинута партией ЛДПР;

— Николай Кузьмин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинут партией КПРФ;

— Марина Любушкина, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинута партией «Справедливая Россия»;

— Серик Уразов, директор по развитию ООО «Народный контроль», выдвинут партией «Патриоты России».

— Валерий Шинкаренко, руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия», выдвинут партией «Родина»;

— Андрей Широков, президент Фонда содействия реализации региональных проектов и программ, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

— Сергей Яхнюк, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, выдвинут партией «Единая Россия».

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В дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 участвуют три кандидата (по фамилиям в алфавитном порядке):

— Сергей Воскресенский, заместитель гендиректора ООО «СтройКом», депутат МО Веревское сельское поселение Гатчинского района Ленобласти, выдвинут партией ЛДПР;

— Вадим Малык, гендиректор ООО «Усть-Лужская сетевая компания», выдвинут партией «Единая Россия»;

— Константин Масалов, начальник отдела закупок ООО «Фортуна Трейд», выдвинут партией «Справедливая Россия».

В Кировском одномандатном округе №9 проживает почти 55 тыс. избирателей и сформировано 35 участковых избирательных комиссий.

Мандат депутата Заксобрания от этого округа освободился после назначения его предыдущего обладателя, Дмитрия Василенко, членом Совета Федерации от парламента Ленинградской области.

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10 сентября в Ленобласти также пройдут дополнительные муниципальные выборы. Депутатов будут выбирать в 20-ти городских и сельских поселениях. Всего предстоит заместить 71 вакантный мандат. В частности, состоятся выборы депутатов советов депутатов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Тельмановского и Федоровского сельских поселений Тосненского муниципального района.

Как сообщили в областном избиркоме, в муниципальных выборах участвуют 253 зарегистрированных кандидата, из них 70 выдвинула партия «Единая Россия», 61 — ЛДПР, 25 — «Справедливая Россия», 17 — КПРФ, 15 — «Коммунисты России», 7 — «Родина», 1 — «Яблоко», еще 57 кандидатов — самовыдвиженцы.

В день выборов на избирательные участки Ленобласти будут направлены более 800 наблюдателей, которые смоггут отслеживать процесс голосования и процесс подсчета голосов, имеют право получать заверенные копии протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Избирательные участки посетят международные эксперты от Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (представители Испании, Италии, Франции).

В целом 10 сентября голосование пройдет на 360 избирательных участках Ленинградской области.