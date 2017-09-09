Москва, 10 сентября, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Новым руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы назначен Гасан Гасангаджиев, занимавший эту должность Павел Ливинский уволен с государственной службы. Соответствующие распоряжения главы города Сергея Собянина опубликованы на официальном портале столичной мэрии.

Mos-gaz.ru Гасан Гасангаджиев

«Принять Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий Мэра Москвы», — говорится в документе.

Отмечается, что Павел Ливинский уволен с государственной гражданской службы по причине перехода на другую работу.

Гасан Гасангаджиев родился в 1965 году в Махачкале, в 1988 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ). В 1999 году был назначен главным специалистом Управления топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в 2005 году стал первым заместителем главы столичного Департамента топливно-энергетического хозяйства.

В мае 2009 года Гасангаджиев стал генеральным директором предприятия «Мосгаз», обслуживающего сети газоснабжения столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о назначении бывшего главы департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского руководителем «Россетей». Медведев пояснил, что вступление Ливинского в должность состоится после заседания совета директоров компании.