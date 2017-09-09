* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 10 сентября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Армии САР при поддержке ВКС России удалось нанести группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокрушительное поражение в районе города Дейр эз-Зор. Итог операции превосходит по значимости победы, одержанные в течение трех лет, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Onedio.com Сирийская армия

Отмечается, что 9 сентября сирийские военные прорвали блокаду аэродрома, находящегося в юго-восточной части города. Этому предшествовал массированный удар российской авиации. Боевики оказали правительственным войскам ожесточённое сопротивление.

Утром 9 сентября, после уничтожения укреплений боевиков, передовые отряды правительственных сил пробили брешь в обороне аэродрома. Наступление осуществлялось сразу по трем направлениям, наземные силы получили артиллерийскую огневую поддержку и поддержку с воздуха.

Успешные боевые действия на флангах позволяют расширить коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором. Вместе с правительственными силами под командованием генерала Хасана Сухела действуют подразделения сирийского военного гарнизона под командованием генерала Иссама Захреддина, находившегося на авиабазе в условиях блокады, пояснили в Минобороны.

Инженерные войска занимаются разминированием дороги, ведущей к аэродрому. Города достигли первые колонны гуманитарной помощи от Сирийского арабского Красного Полумесяца и российского Центра примирения враждующих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, к операции по деблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре сирийские военные приступили 8 сентября. Захват стратегической высоты между городом и авиабазой позволил правительственным силам обеспечить огневой контроль по периметру фронта. Блокада города Дейр-эз-Зор была прорвана 5 сентября при поддержке ВКС России.

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