Журналистка Латынина уехала из России
Москва, 9 сентября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Журналистка Юлия Латынина уехала из Российской Федерации после возгорания на прошлой неделе ее автомобиля. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Darja Vorontsova
Юлия Латынина
«Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад», — говорится в сообщении.
Сотрудница СМИ рассказала, что решение уехать из страны было принято после поджога транспортного средства на минувшей неделе.
При этом Латынина не уточнила, где именно она находится.
3 сентября журналистка Юлия Латынина сообщила, что в Москве сгорел ее автомобиль.
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