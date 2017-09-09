Москва, 9 сентября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Журналистка Юлия Латынина уехала из Российской Федерации после возгорания на прошлой неделе ее автомобиля. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Darja Vorontsova Юлия Латынина

«Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад», — говорится в сообщении.

Сотрудница СМИ рассказала, что решение уехать из страны было принято после поджога транспортного средства на минувшей неделе.

При этом Латынина не уточнила, где именно она находится.

3 сентября журналистка Юлия Латынина сообщила, что в Москве сгорел ее автомобиль.

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