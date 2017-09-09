Винница, Украина, 9 сентября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Мира на Украине можно достичь политико-дипломатическим путем только тогда, когда есть сильная армия. Об этом, как передает УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Винницкую область.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Всей нашей стране хотел бы пожелать мира, — говорит Порошенко. — Но обеспечить его можно, да, политико-дипломатическим путем, но только тогда, когда мы имеем сильную армию, Вооруженные силы, сильную Национальную гвардию, сильные другие силовые подразделения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.