Ленинградская область, 9 сентября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Для знакомства с культурой коренных малочисленных народов не обязательно ждать или придумывать повод: правительство Ленинградской области и общественные организации украсили обычный осенний день финно-угорскими традициями. Тематические праздники прошли сегодня, 9 сентября, в Гатчине и Лодейном Поле.

«Центр коренных народов Ленинградской области» Игра на йоухикко

День коренных народов Ленинградской области стал частью праздничных мероприятий по случаю дня города Лодейное Поле, который отмечает свое 315-летие. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на центральной городской площади выступили коллективы разных народов: вокально-танцевальные ансамбли ингерманландских финнов «Рёнтюшки» и «Taivas», ансамбль «Коми-песня» областного коми-землячества, а также местные лодейнопольские коллективы: хоровая группа народного ансамбля песни и танца «Северные узоры» и фольклорный коллектив «Оятская вечерка» из деревни Тервеничи. На сцену вышли и солисты азербайджанского ансамбля «Чинар», и узбекского коллектива «Караван».

В «Городе мастеров» свое искусство гостям продемонстрировали художники по стеклу, мастера по керамике и традиционным куклам малочисленных народов, а настоящий узбекский плов добавил восточный акцент праздничному настроению. Завершился день широким и шумным хороводом дружбы.

В арт-пространстве «Ингербург» города Гатчины сегодня тоже правили бал традиции коренных народов Ленобласти. Гостей ждал мастер-класс по игре на национальных музыкальных инструментах, прежде всего, на кантеле — старинном струнном инструменте ижор, води, карел, финнов и вепсов. А некоторые освоили азы игры и на финском и карельском йоухикко (смычковое кантеле, чем-то напоминающее скрипку), на духовых инструментах пилли.

На занятиях по народному костюму можно было не только увидеть образцы праздничной одежды исконных жителей территории Ленобласти, но и получить консультации по созданию их аналогов. И взрослые, и дети научились изготавливать традиционных кукол и посмотрели мультфильмы, созданные по мотивам сказок коренных народов региона.

Центр коренных народов проводит самые разнообразные просветительские программы по истории и культуре коренных народов Ленинградской области. Каждую неделю волонтеры Центра рассказывают жителям разных уголков Ленобласти об удивительной истории вепсов, води и ижор.

«Кукольно-фольклорный театр «КАГРАКАРУ» знакомит и детей, и взрослых с преданиями, сказками, песнями. Музыканты не просто дают концерты, но и учат играть на настоящих народных инструментах, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Центра Ольга Конькова. — Хорошо, что многие наши программы поддерживает правительство Ленобласти. Ведь мы не просто рассказываем и показываем, на самом деле, мы возвращаем яркую культуру наших древних народов, стараясь сделать ее общим достоянием нашего края».

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Поддержку народным праздникам 9 сентября оказал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Правительство региона выполняет отдельную программу по сохранению культуры коренных малочисленных народов.

«Как показывает практика, все проекты программы сегодня востребованы и вызывают интерес не только представителей самих малых народов, но и широкого круга жителей и гостей Ленинградской области. И что особенно важно, они способствуют приобщению творческой молодежи к фольклорному и культурному наследию коренных народов. Это означает, что у малых коренных народов есть будущее», — отмечает председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

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