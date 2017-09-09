Боевая машина «Терминатор» прошла испытания в Сирии
Москва, 9 сентября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» прошла испытания в боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил гендиректор, главный конструктор АО УКБТМ Андрей Терликов.
По его словам, БМПТ «Терминатор», участвовавшая в боевых операциях против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), доказала свою эффективность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевая машина поддержки танков «Терминатор» оснащена полноценной бронезащитой, автоматизированной системой управления огнем и высокоэффективными средствами обнаружения целей. До недавнего времени машины производились только на экспорт.
В 2017 г. в ходе военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны заказало «Уралвагонзаводу» первую партию этих машин.
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