Москва, 9 сентября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» прошла испытания в боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил гендиректор, главный конструктор АО УКБТМ Андрей Терликов.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

По его словам, БМПТ «Терминатор», участвовавшая в боевых операциях против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), доказала свою эффективность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевая машина поддержки танков «Терминатор» оснащена полноценной бронезащитой, автоматизированной системой управления огнем и высокоэффективными средствами обнаружения целей. До недавнего времени машины производились только на экспорт.

В 2017 г. в ходе военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны заказало «Уралвагонзаводу» первую партию этих машин.

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