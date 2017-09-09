«Хоффенхайм» сенсационно обыграл «Баварию»
Берлин, 9 сентября, 2017, 21:26 — ИА Регнум. 9 сентября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 3-го тура в рамках Бундеслиги между клубами «Хоффенхайм» и «Бавария». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
На 27-й минуте немецкий форвард Марк Ут открыл счет после тактического вброса Андрея Крамарича — 1:0.
В начале второго тайма Ут оформил дубль, замкнув прострел Стивена Цубера — 2:0.
Статистика матча («Хоффенхайм»/»Бавария»)
Удары 5/16
Удары в створ 3/6
Владение 32%/68%
Фолы 16/7
На данный момент «Хоффенхайм» идет на 2-м месте с 7-ю очками. «Бавария» осталась на 5-й строчке с 6-ю очками.
Составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нортвейт, Хюбнер, Демирбай, Амири, Гейгер, Ут, Крамарич.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Киммих, Алкантара, Руби, Толиссо, Левандовски, Мюллер, Коман.
Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.
Предупреждения: Хюбнер — 30, Цубер — 64, Кадержабек — 65, Хуммельс — 90+5.
Голы: Ут 27 — 1:0, Ут 51 — 2:0.