Петрозаводск, 10 сентября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Выборы главы Карелии начались 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Избирательные участки открылись в регионе в 8 часов утра по московскому времени и будут работать на два часа дольше обычного, до 22:00 мск. Решение о продлении времени работы участков было принято с учетом интересов дачников и любителей отдыха на природе, которых ждут на выборах.

Karel.izbirkom.ru Выборы Главы Карелии

Прямые выборы руководителя республики пройдут в Карелии впервые с 2002 года. В 2006, 2010 и 2012 годах глава региона назначался президентом через процедуру утверждения Законодательным собранием региона). На 1 июля 2017 года в Карелии было зарегистрировано 533 250 избирателей.

В Республике Карелия кандидаты на должность главы региона выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах. Самовыдвижение не допускается. Каждый кандидат при регистрации должен был представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Для регистрации кандидаты должны собрать подписи 7% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 7% от их общего числа. При этом подписи нужно получить не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов.

Своих кандидатов на выборы 10 сентября 2017 года выдвинули девять политических партий. Однако двоим из них, на основании требований закона к минимально допустимому возрасту кандидатов и представлению ими необходимых документов, было отказано в регистрации. Из семи зарегистрированных кандидатов до финиша гонки добрались не все.

31 августа Центральная избирательная комиссия Республики Карелия на своем заседании аннулировала регистрацию троих кандидатов на выборах главы республики в связи с их личными заявлениями об отказе от участия в выборах. Как сообщало ИА REGNUM, заявления о снятии своих кандидатур поступили от бизнес-омбудсмена республики Елены Гнетовой («Партия роста»), председателя Совета регионального отделения партии «Родина» Николая Тараканова и пенсионерки Ольги Ильюковой (партия «Патриоты России»).

После аннулирования регистрации этих кандидатов их фамилии были вычеркнуты из уже напечатанных бюллетеней для голосования. Таким образом, на пост главы республики в единый день голосования 10 сентября 2017 года претендуют только четыре кандидата (в алфавитном порядке фамилий):

Евгений Беседный, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике (ЛДПР);

Артур Парфенчиков, временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия («Единая Россия»);

Ирина Петеляева, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Сергея Миронова («Справедливая Россия»);

Евгений Ульянов, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, помощник депутата Госдумы Жореса Алфёрова (КПРФ).

***

В соответствии с республиканским законом «О выборах Главы Республики Карелия» выборы признаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25% избирателей, включённых в списки на момент окончания голосования.

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов, и ни один из них по результатам не был избран на должность главы республики, через 21 день назначается повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

***

В единый день голосования 10 сентября 2017 года жителям 11 муниципальных районов и Костомукшского городского округа также предстоит избрать глав и (или) депутатов целого ряда городских и сельских поселений.

Кроме того, в Беломорском муниципальном районе назначен местный референдум по вопросу строительства нефтеперерабатывающего завода в границах района. Местный референдум пройдет и на территории Кемского муниципального района по вопросу «Согласны ли вы со строительством (размещением) морского порта в границах муниципального образования?». На территории Питкярантского муниципального района состоится местный референдум по вопросу объединения двух средних школ города Питкяранта в одно юридическое лицо. Еще один местный референдум пройдет на территории Олонецкого городского поселения по вопросу необходимости возобновления работы кинотеатра в г. Олонце.