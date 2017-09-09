Киев, 9 сентября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в зоне так называемой «АТО» сообщил об увеличении заработных плат. В сентябре военнослужащие украинской армии впервые получат увеличенные суммы вознаграждения в зависимости от места дислокации. Об сегодня, 9 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

В этом месяце украинские военные получат первые увеличенные выплаты. На первой линии обороны дополнительно предусмотрено 10 тысяч гривен (21 850 рублей по курсу ЦБ РФ), на второй — 4,5 тысячи гривен (9 830 рублей). А разведчикам и танкистам обещаны еще надбавки.

С 2015 года надбавки за первую и вторую линии соприкосновения стали одинаковыми.

«Ранее было — чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник», — отметил Полторак.

На данный момент минимальный оклад контрактников ВСУ составляет 7 000 гривен (15 300 рублей) в месяц. Таким образом рядовой солдат на первой линии фронта в так называемой «АТО» получает минимум 17 000 гривен (37 200 рублей).

Читайте также: Украина внесла в Совбез ООН свой вариант резолюции о миротворцах в Донбассе

В тоже время, военный комиссар ЛНР полковник Игорь Маршуба заявил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР получают заработную плату не меньше, а в некоторых подразделениях и больше, чем военнослужащие Украины.

«Условия службы какие? Если человек изъявил желание и поступил на воинскую службу по контракту, то, естественно, все что происходит в армии — происходит по уставу. Казарменное положение, человек ставится на довольствие, получает обмундирование, питание, согласно уставу, и денежное довольствие. Денежное довольствие рассчитано: рядовой и сержантский состав — от 15 000 до 20 000 рублей, и офицеры — от 20 000 до 40 000 рублей. Кто выезжает на боевые, имеется ввиду на линию соприкосновения, там идет существенная добавка к денежному довольствию», — рассказал Маршуба.

При этом он подчеркнул, что «зарплата военнослужащих ЛНР не ниже, чем в вооруженных силах Украины, а в некоторых подразделениях даже и выше».

Однако на практике боевые надбавки или выплачиваются с задержкой, или по разным причинам не выплачиваются. Такие случаи не единичны, хотя и не носят массового характера. Но по факту, рядовые ВСУ воюют за крупное вознаграждение, имея материальный интерес.