Донецк, 9 сентября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Представители киевской власти на последнем заседании в Минске 6 сентября вновь отказалась возвратить документы освобожденным из плена сторонникам ДНР. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«На последнем заседании в Минске мы подняли вопрос возвращения документов освобожденным из украинского плена. На данный момент таких 126 человек. Украина, в свою очередь, говорит о том, чтобы ДНР обеспечивала этих людей паспортами республиканского образца. Мы это уже сделали. Только теперь вопрос, можно ли такие предложения оппонента рассматривать как фактическое признание ДНР как государства», — сказала омбудсмен.

По словам Морозовой, большинство бывших пленных сторонников ДНР до сих пор находятся под следствием на территории Украины.

Стоит отметить, что ранее омбудсмен ДНР неоднократно заявляла, что Киев за все время конфликта возвратил ДНР более 150 пленных без документов.

Читайте также: ЛНР: Киев занимается мошенничеством на Минских переговорах

Кроме того, уполномоченный по правам человека заявила, что количество предложенных украинскими переговорщиками для обмена пленных сторонников ДНР не соответствует достигнутым в Минске договоренностям, в республике считают такую позицию деструктивной.

«На протяжении более чем восьми месяцев переговоров, после того как украинская сторона решила поделить лиц для обмена по категориям, каждое заседание в Минске я начинаю одной и той же фразой: «Если вы не перестанете делить людей на категории и не включите всех установленных и подтвержденных лиц в списки, обмена пленными не будет». На сегодняшний день Киев предлагает нам возвратить наших 199 лиц из 267 установленных, забрать хочет 70, тогда как установлено 58 человек. Мы с этим не согласны, это не конструктивно», — сказала Морозова.

По мнению омбудсмена, такие действия еще раз подтверждают затягивание процесса подготовки к обмену. Причем подобные предложения представители Киева выдвигают целенаправленно, заведомо зная отрицательный ответ Донецка. Позиция республики в этом вопросе долгое время остается неизменной — обмен пленными должен состояться по формуле «всех на всех».

«В Минских соглашений не прописаны никакие категории или деления людей по статьям. Есть одно требование: обменять всех на всех», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный подчеркнула, что в отношении удерживаемых сторонников ДНР также практикуется переквалификация статей, что автоматически лишает пленных возможности оказаться в списке обмена.

«Они снимают статьи, которые связаны с конфликтом в Донбассе и, таким образом, переводят их в список лиц, не имеющих отношения к конфликту. К примеру, за последний год из общего списка на обмен пленными 62 человека проходили по особо тяжким статьям. Сейчас их осталось 11 — остальные были переквалифицированы в «не АТО», — заявила Морозова.

Она добавила, что ДНР, в свою очередь, не пытается спекулировать списками. Они строились исключительно в соответствии с официальным подтверждением со стороны Киева.

Читайте также: Власти ДНР обвиняют обвиняют Киев в избирательной амнистии пленным

Между тем, по последним данным, украинской стороной удерживается 496 человек, в частности — 267 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, по 229 людям информация отсутствует или уточняется. В августе Киеву были направлены запросы в отношении двух лиц, включенных в список впервые, однако ответов на запросы так и не последовало. По одному человеку подан запрос украинской стороне впервые, в списке лиц, пропавших без вести, числится 509 человек, возможно, они также находятся в украинском плену.

Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и ДНР состоялся почти год назад в сентябре. Тогда украинская сторона освободила четырех мирных жителей Донбасса, получив двух человек, которые подозревались правоохранительными органами в причастности к диверсионно-террористической деятельности.