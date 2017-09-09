Анкара, 9 сентября, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщает в субботу, 9 сентября, агентство «Анадолу».

White House Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

"Лидеры привлекли внимание к стратегическому сотрудничеству между двумя странами, подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, а также продолжения сотрудничества в целях повышения стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

Встреча лидеров двух стран прошла в конференц-центре «Мессе» и продолжалась около 20 минут.