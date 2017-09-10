Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. 10 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» завершился Кубок континентов по танцам на колясках-2017. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Азербайджана, Бельгии, Италии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Кореи, Словакии и Финляндии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники турнира в Санкт-Петербурге по танцам на колясках «Кубок Континентов»

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники турнира в Санкт-Петербурге по танцам на колясках «Кубок Континентов»

Церемония открытия соревнований состоялась 9 сентября. По традиции, турнир начался парадом участников всех стран. С речью выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации по бальным спортивным танцам на колясках Елена Лозко, уполномоченный по правам человека в Санкт Петербурге Александр Шишлов, генеральный директор «Экспофорум» Сергей Воронков и другие.

«Здесь собрались спортсмены, сильные духом. Вы преодолеваете всё на своем жизненном пути и, кроме того, дарите многим волю и уверенность в себе», — говорит Владимир Кириллов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники турнира в Санкт-Петербурге по танцам на колясках «Кубок Континентов»

За Кубок континентов сражались 134 участника, большая часть которых — около 90 спортсменов — из России. Российскую Федерацию представили жители Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи, Севастополя, Тюмени и других городов.

«В этом году из-за отклонения нас от олимпийского движения многие страны не отправили к нам своих спортсменов, — рассказывает Елена Ласко. — Те страны, которые участвуют, приехали именно с целью нас поддержать. Это их личная инициатива. Нам приятно посмотреть на их уровень подготовки, они поймут, что и мы не отдыхаем, невзирая на то, что нас никуда не пускают».

Судили спортсменов профессионалы из Италии, Казахстана, Израиля, Сербии, Словакии и России. Главный судья — заслуженный тренер России Константин Васильев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники турнира в Санкт-Петербурге по танцам на колясках «Кубок Континентов»

Спортсмены выступили в одиночной, дуэтной и комбинированной программе. За кубок сражались также ансамбли. На паркете были представлены медленный вальс, танго, венский вальс, слоу фокс, самба, румба, пасадобль и другие виды танцев.

Нововведением нынешнего года стали соревнования среди юниоров — Continents Cup Junior. Спортсмены в возрасте 10—16 лет соревновались в одиночной программе по трем танцам: вальс, самба и джайв.

«Приятно, что среди участников все больше детей и юниоров. И то, что синьоры остаются — тоже хорошо, — комментирует Елена Лозко. — В этом году мы первый раз делаем соревнования для группы от 10 до 16 лет. Девочки и мальчики танцуют одиночную программу, пока только по три танца. Участников небольшое количество — до десяти человек. Но для нас это первый шаг. Это не было нашей идеей, так жизнь показала. Дети вдруг стали выходить на паркет вместе со взрослыми. Мы в этом увидели несправедливость, потому что соревноваться с опытным спортсменом значительно сложнее».

В рамках церемонии закрытия соревнований состоялся гала-концерт «Шоу чемпионов», в котором с показательными выступлениями приняли участие лучшие танцоры турнира. Выступили также балет Аллы Духовой «Todes», чемпионы Европы по восточным танцам — студия «Dance Queen», петербургские музыкальные группы «Pitch» и «Площадь Восстания». Специальным гостем мероприятия стал Родион Газманов.

Соревнования по танцам на колясках проводятся в Санкт-Петербурге ежегодно с 1999 года. Проект проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Фонда президентских грантов.