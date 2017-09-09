Выставку вооружений вернут в Нижний Тагил?
Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Выставка вооружений может вернуться в Нижний Тагил. О таких планах 9 сентября в Свердловской области заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.
Впрочем, формат уже вряд ли будет прежним. Как отметил Рогозин, Russia Arms Expo претендовала на всероссийскую выставку. Она выходила за рамки военно-промышленного Урала. «На самом деле здесь надо сделать нечто другое», — заявил Рогозин.
По его мнению, на полигоне «Старатель» каждый год нужно проводить не только показы боевых возможностей бронетехники «Уралвагонзавода», но и вообще тематическую специализированную выставку военной техники, которую выпускают на Урале. Кроме того, здесь можно проводить ежегодную конференцию с участием экспертов и специалистов российского и мирового уровня. В частности, на неё могут пригласить представителей стран, входящих в ОДКБ. Демонстрация беспилотных комплексов, оптических систем и техники, которая может работать в сложных арктических условиях, вызовет у специалистов большой интерес, считает Рогозин.
Напомним, выставка вооружений и военной техники проводилась в Нижнем Тагиле с 1999 года. Но весной 2017-го федеральные чиновники приняли решение перенести её в Подмосковье. Взамен Нижнему Тагилу пообещали показы военной техники на День танкиста.
Попытки бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и других известных на Урале политиков спасти выставку не увенчались успехом. В адрес областных чиновников звучали обвинения в том, что они просто сдали RAE.
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