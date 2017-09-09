Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Выставка вооружений может вернуться в Нижний Тагил. О таких планах 9 сентября в Свердловской области заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

Forker Дмитрий Медведев на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. 2013

Впрочем, формат уже вряд ли будет прежним. Как отметил Рогозин, Russia Arms Expo претендовала на всероссийскую выставку. Она выходила за рамки военно-промышленного Урала. «На самом деле здесь надо сделать нечто другое», — заявил Рогозин.

По его мнению, на полигоне «Старатель» каждый год нужно проводить не только показы боевых возможностей бронетехники «Уралвагонзавода», но и вообще тематическую специализированную выставку военной техники, которую выпускают на Урале. Кроме того, здесь можно проводить ежегодную конференцию с участием экспертов и специалистов российского и мирового уровня. В частности, на неё могут пригласить представителей стран, входящих в ОДКБ. Демонстрация беспилотных комплексов, оптических систем и техники, которая может работать в сложных арктических условиях, вызовет у специалистов большой интерес, считает Рогозин.

Напомним, выставка вооружений и военной техники проводилась в Нижнем Тагиле с 1999 года. Но весной 2017-го федеральные чиновники приняли решение перенести её в Подмосковье. Взамен Нижнему Тагилу пообещали показы военной техники на День танкиста.

Попытки бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и других известных на Урале политиков спасти выставку не увенчались успехом. В адрес областных чиновников звучали обвинения в том, что они просто сдали RAE.

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