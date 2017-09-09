Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. По факту столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда на перегоне «Мегион-Нижневартовск» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

86.mchs.gov.ru На месте аварии

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

ДТП произошло в субботу, 9 сентября, на 901 км перегона «Мегион-Нижневартовск».

"Грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 16 человек, из них четверо детей.

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