СКР возбудил дело по факту столкновения поезда и грузовика в Югре
Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. По факту столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда на перегоне «Мегион-Нижневартовск» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».
ДТП произошло в субботу, 9 сентября, на 901 км перегона «Мегион-Нижневартовск».
"Грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате инцидента пострадали 16 человек, из них четверо детей.
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