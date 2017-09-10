Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 21:04 — ИА Регнум. 10 сентября в Санкт-Петербурге стартовали Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В соревнованиях принимают участие 79 субъектов Российской Федерации.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Соревнования проводятся по действующим правилам уличного баскетбола, по олимпийской системе (на выбывание). Каждая из команд состоит из четырех человек: три игрока и один запасной. За два дня в соревнованиях примут участие более 55 тысяч спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тюменской, Челябинской и других областей.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

В турнире принимают участие спортсмены в шести возрастных категориях: до 16 лет, 17—18 лет, 19—34 лет, 35—44 лет, 45—54 лет, 55 лет и старше. В первый день между собой сразились представители возрастных категорий до 34 лет. Среди участников были как профессиональные баскетболисты, так и просто любители.

Команды, занявшие I — III места в каждой возрастной группе, наградили кубками и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

Андрей Пронин ИА REGNUM В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Помимо спортивных состязаний, для зрителей была представлена широкая развлекательная программа с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга.

Уличный баскетбол — разновидность баскетбола, появившаяся в середине ХХ века в США. В игре принимают участие две команды по три человека. Игра проходит на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки. Обе команды забивают мяч в одно и то же кольцо.