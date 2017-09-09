Женева, Швейцария, 9 сентября, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Доклад независимой комиссии ООН по Сирии — это «политически ангажированная фальшивка». Об этом, как передает НТВ, заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

Фальшивка

«Этот доклад в той части, которая касается России и применения химоружия вооруженными силами САР, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, — говорит дипломат. — Причем еще и топорно сфабрикованной».

Бородавкин добавил, что России не нужно обращать внимание на указанные в докладе обвинения.

6 сентября независимая комиссия ООН опубликовала доклад, в котором говорится об «атаке» со стороны РФ больниц в Сирии. Кроме того, авторы документа обвинили Дамаск в применении химического оружия на территории страны.

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