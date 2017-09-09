Полевской, Свердловская область, 9 сентября, 2017, 20:09 — ИА Регнум. В разбившихся под Екатеринбургом автомобилях «УАЗ» были сотрудники газовой компании. Они возвращались домой, в Полевской, из Екатеринбурга, где проводили работы на одном из объектов.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП

Находившиеся в машинах люди являлись специалистами Полевского подразделения АО «Газмонтаж» группы компаний «ГАЗЭКС. Генеральный директор холдинга Валерий Боровиков выразил семьям погибших глубочайшие соболезнования.

«Мы все потрясены автокатастрофой, это огромная потеря. Вечная память погибшим. Мы окажем их родным любую помощь, которая понадобится», — цитирует его пресс-служба холдинга.

Также стали известны новые подробности трагедии. Выяснилось, что в машины сотрудников компании врезался тягач с прицепом «Тонар», нагруженный щебнем. По предварительным данным, после того, как у грузовика лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и буквально переехал «УАЗы».

Восемь человек погибли. Ещё трое сотрудников «Газмонтажа» получили травмы. Из них двое госпитализированы.

По данным МЧС, власти города Полевского созвали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии обсуждают, какую помощь можно оказать пострадавшим и семьям погибших.

Силовики проводят проверку по факту ЧП.