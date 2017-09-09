Ярославль, 9 сентября, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В Ярославле в последний день перед выборами губернатора области и депутатов муниципалитета возникли проблемы с КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сразу несколько источников.

Antropomant КОИБ

По словам источника, близкого к избирательной системе региона, проблемы возникли из-за брака в бюллетенях на губернаторских выборах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, при печати появился типографский брак: в части бюллетеней стоит точка в квадрате для голосования за одного из кандидатов. Наличие этой проблемы подтвердил и глава облизбиркома Олег Захаров, пояснив, что такие бюллетени были выявлены лишь на одном из участков в Ростовском районе. Источник ИА REGNUM говорит, что проблема носит масштабный характер.

«При тестировании КОИБов выяснилось, что они читают эту точку как знак, и если избиратель поставит знак за другого кандидата, КОИБ считает такой бюллетень испорченным. Таких бюллетеней около 40%. На одном из участков из 3 тыс бюллетеней таковых оказалось 1800. Члены комиссии сейчас стирают эту точку ластком. Возможно, на многих участках будут отменять КОИБы и считать бюллетени вручную. Глобально проблемы возникли из-за смены состава аппарата облизбиркома. Новые люди не проконтролировали качество печати бюллетеней», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к избирательной системе.

Впрочем, сбои возникают не только из-за бюллетеней.

«У нас из двух КОИБов один неисправен. Вызвали техническую поддержку, но пока она не приехала. Если до утра не починят, примем решение о голосовании в обычные урны, смысла использовать только один КОИБ нет. Бракованных бюллетеней на нашем участке я не заметил», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член одной из избирательных комиссии Ярославля.

Председатель одной из территориальных комиссий Ярославля сказала корреспонденту ИА REGNUM, что на 18 часов 9 сентября проблемы были с каждым пятым КОИБом в районе. Наличие бракованных бюллетеней в районе председатель ТИК не подтвердила.

«Все бюллетени у нас хорошие. Но на всякий случай дано указание выдавать только бюллетени, в которых все хорошо. Если где-то заметят брак, то эти бюллетени будут откладываться и потом гаситься. По поводу КОИБов сделаны заявки, думаю, до утра технические проблемы будут устранены», — сказала председатель ТИК одного из районов Ярославля.

Председатель избирательной комиссии города Ярославля, напротив, уверят, что все КОИБы исправны.

«Все КОИБы протестированы, они исправны. Я знаю, что была проблема в Угличе, но в Ярославле все хорошо. Даже если где-то будут проблемы, ничего страшного нет — пересчитают вручную. За губернаторские бюллетени я отвечать не могу, это не наш уровень. Я не слышал про проблемы. И уж точно, не может быть никакого умысла. Это губернаторские выборы, проблемы никому не нужны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии города Ярославля Андрей Бурьяноватый.

Между тем представители политических партий крайне обеспокоены ситуацией.

«Я сегодня проехал несколько избирательных участков. КОИБы сбоили. По моему мнению, проблема возникла из-за бюллетеней разной толщины. Одни бюллетени проходили нормально, другие нет. Это настораживает. Настораживает, что фирма, которая обслуживает КОИБы, из Казани, из этого же города один из негласных организаторов политического процесса в Ярославле. Может, это паранойя, но техника сегодня шагнула далеко вперед, и где гарантия, что КОИБы не программируют особым образом?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из кандидатов.

«Вся эта история с бюллетенями, бракованным тиражом, который якобы был уничтожен, КОИБами, которые не работают, вызывает у нас большие опасения. Мы собираемся проинформировать об этом Центризбирком. Возможно, будем требовать ручного пересчета», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения одной из политических партий.

«Никаких проблем с КОИБами нет, идет тестирование. Это плановый процесс. Проверка — это обязательная процедура. Технические специалисты сейчас объезжают город, где какие-то проблемы возникают, они устраняются. Отказываться от КОИБов нет никаких причин. Все работает и все будет работать 10 сентября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.