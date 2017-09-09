Владивосток, 9 сентября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. 9 сентября 2017 года во Владивостоке открылся юбилейный, пятнадцатый Международный кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». По синей дорожке перед Мариинским театром прошли гости и участники крупнейшего культурного события Приморья: президент смотра Сергей Жигунов; председатель жюри, режиссер Алла Сурикова, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, звезда мирового кино Фанни Ардан, режиссеры Алексей Учитель, Борис Грачевский, актрисы Елизавета Арзамасова, Татьяна Абрамова, актер Евгений Горчаков, американский писатель Рок Бриннер (сын знаменитого киноактера, уроженца Владивостока Юла Бриннера) и другие гости.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Сергей Жигунов

Начал торжественный вечер генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий, обратившийся с теплыми словами к публике смотра и благодарностью к губернатору края за оказываемую поддержку.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Алексей Учитель

В рамках церемонии демонстрировались видеофрагменты, на которых великие российские артисты читали стихи русских поэтов: таким образом участники поэтического проекта «Уроки литературы» Алла Демидова, Василий Лановой, Марина Неелова и другие звезды приняли участие в праздничном вечере. Со сцены церемонию вели журналистка, телеведущая Фекла Толстая, актрисы Елизавета Арзамасова и Ольга Прихудайлова, актер Андрей Удалов, которые поочередно выходя на сцену, представляли призы смотра. Фекла Толстая зачитывала аннотации фильмов-участников конкурса, после чего на экране демонстрировались фрагменты названных картин.

Именно кинопрограмма фестиваля ежегодно привлекает внимание известных кинематографистов, заядлых синефилов и любителей кино, внимательное отслеживающих премьеры новых, необычных кинолент. В этом году конкурсная программа «Меридианов Тихого» отличается особой оригинальностью и жанровым разнообразием: в нее вошли новые фильмы молодых режиссеров из Китая, Японии, Филиппин, Кореи, Колумбии, Камбоджи, США, Австралии, Чили, Тайваня, Индии и России.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Алла Сурикова

Председатель международного жюри, режиссер Алла Сурикова обещала отдать призы лучшим фильмам и, в случае необходимости воспользоваться своим правом дать два голоса при принятии итогового решения. Президент фестиваля, актер, заслуженный артист РФ Сергей Жигунов отметил, что Владивосток — очень красивый город, и попросил отметить отдельными аплодисментами фестивальный оргкомитет, совершающий огромную работу. Он признался, что со временем понял: кино делится не на коммерческое и авторское, фестивальное и народное, а просто — на плохое и хорошее. Жигунов поделился уверенность, что в фестивальные дни будет показано только хорошее кино.

Кульминацией церемонии стало выступление выдающейся французской актрисы Фанни Ардан. Она начала с небольшого выступления на русском языке: поприветствовала публику, призналась, что давно хотела побывать во Владивостоке и, наконец, оказалась здесь. Далее, продолжая проводимый в рамках вечера импровизированный урок литературы, она прочитала на французском языке большой отрывок из произведения Владимира Арсеньева о Владивостоке: параллельно на экране демонстрировалась хроника с русскими субтитрами, послужившими переводом. Партнер фестиваля, российская ювелирная компания «Золотой ажур», преподнесли мадам Ардан жемчужное колье.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Фанни Ардан

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отметил, что современное Приморье сложно представить без фестиваля «Меридианы Тихого», который стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. С каждым годом фестиваль растет, увеличиваете количество гостей и участников.

Открытие фестиваля ознаменовалось ударом в рынду — судовой колокол, специально для этого вынесенный на сцену. Завершился вечер зажигательным выступлением барабанщиков, сопровождающих демонстрацию ролика о самых ярких событиях нескольких предыдущих фестивалей.

Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» В ожидании показа

Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» является Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького. Смотр проходит при поддержке Администрации Приморского края при содействии Министерства культуры Российской Федерации. Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» продлится до 15 сентября 2017 года.

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