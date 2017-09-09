Вашингтон, 9 сентября, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Встреча заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шэннона с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым состоится в ближайшее время в Хельсинки. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

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«Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон отправится в Хельсинки (Финляндия) 10 — 12 сентября, где встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым для решения вопросов, вызывающих взаимное беспокойство», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на брифинге сообщила, что Вашингтон намерен отказаться от политики ответа по принципу «око за око» и улучшить отношения с Россией.

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