Курган, 9 сентября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. В Курганской области 10 сентября пройдёт голосование по довыборам депутатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат

По данным областного избиркома, 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата региональной думы по округу № 10, в который входят Щучанский, Альменевский и Сафакулевский районы. На 18:00 09 сентября здесь проживают 37 732 избирателя. Довыборы депутата облдумы проходят на 100 избирательных участках. Всего за мандат борются пять человек: четверо от политических партий и один самовыдвиженец. За процессом намерены следить 87 наблюдателей.

Также в регионе пройдут и местные выборы. Жители Юргамышского поссовета Юргамышского района будут выбирать главу. Также состоятся выборы депутатов Матвеевской сельской думы Целинного района по семимандатному избирательному округу, довыборы депутатов Курганской городской думы по двум одномандатным округам, довыборы депутата Катайской городской думы, депутата Сафакулевской районной думы, четырёх депутатов Шумихинской районной думы, четырёх депутатов Круглянской сельской думы, пяти депутатов Давыдовской сельской думы.

Голосование проводится на 48 избирательных участках. Процесс обеспечивают 434 члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. На территории голосования проживают 46 304 избирателя.