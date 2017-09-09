Дамаск, 9 сентября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирии при огневой поддержке авиации сняли блокаду боевиков с аэродрома Дейр-эз-Зора и городских кварталов Харабеш и Ат-Тахтух. Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Abkhazian Network News Agency Самоходная артиллерия сирийской армии

«Передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии (…) удалось прорвать блокаду базы ВВС у Дейр-эз-Зора, — говорится в сообщении. — Военные при огневой поддержке авиации и артиллерии захватили ряд высот и вышли к аэродрому».

Отмечается, что в настоящее время подразделения сирийской армии продолжают вести бои против членов незаконных вооруженных формирований по периметру авиабазы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 г. после прорыва оборонительных позиций боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийскими войсками при поддержке ВКС России был разблокирован город Дейр-эз-Зор.

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