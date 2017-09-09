Москва, 9 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Бывшего солиста группы «Челси» Романа Архипова и его друзей избили в центе Москвы. Об этом рассказал сам артист в интервью РЕН ТВ.

Перед дракой

Инцидент произошел ночью 9 сентября на мосту у Храма Христа Спасителя.

«Мы хотели зайти в какой-то из клубов ненадолго, — говорит Архипов. — Переходили этот мост, и в конце появились четыре пьяных молодых человека».

По его словам, злоумышленники пристали к нему и его друзьям без причины.

«Мы пытались на «нет» всю эту историю свести, но началась драка, — говорит артист. — (…) Пострадали все трое из нас».

При этом Архипов добавил, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, не смогли задержать сбежавших злоумышленников.

Другие подробности пока неизвестны.