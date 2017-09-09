Екатеринбург, 9 сентября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе второе за 9 сентября крупное ДТП. Под Екатеринбургом погибли восемь человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП

Трагедия произошла возле посёлка Горный Щит, на 24 километре Полевского тракта. У самосвала оторвало колесо. В результате этого он опрокинулся на два автомобиля «УАЗ». По данным полиции, в одном из них были пятеро человек, все погибли ВО втором из шестерых трое выжили. Они доставлены в больницы.

Смертельное ДТП случилось ближе к вечеру. В МЧС сообщение о нём поступило в 17:40 по местному времени (15:40 мск). Движение на трассе было затруднено. Прибывшие пожарные смогли не допустить возгорания и извлекли людей из машин. Также на место трагедии выехали психологи МЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.

Произошедшее всколыхнуло форумы и социальные сети. Очевидцы рассказывают: по месту трагедии были раскиданы останки людей, сообщает портал Е1.ru.

На трагедию отреагировали областные власти. Руководство Свердловской области выразило соболезнования родственникам погибших и поручило силовикам расследовать все обстоятельства произошедшего.

«Без сомнения, вся необходимая помощь и поддержка будет оказана», — говорят областные руководители.

МЧС открыло горячую линию. По круглосуточному номеру (343) 346−13−19 можно узнать о ходе ликвидации последствий ДТП и получить поддержку. На горячей линии работают психологи.

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