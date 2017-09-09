Киев, 9 сентября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Украина планирует в ближайшее время подать еще один иск к России в ВТО. Об этом рассказала первый торговый представитель Украины Наталья Микольская в интервью ZN.UA.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Мы (власти Украины) готовим еще один иск, о котором довольно давно говорим, — говорит она. — (…) Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами».

При этом Микольская добавила, что данный иск для Украины будет самым сложным с точки зрения сбора «доказательной базы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украиной уже были поданы иски в ВТО против России, касающиеся вагоностроительного оборудования, сельскохозяйственной продукции, а также ограничения транзита товаров с территории Украины через Россию в третьи страны, введённого с 1 января 2016 года.