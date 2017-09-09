Мадрид, 9 сентября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. «Барселона, Таррагона и Лерида — три из четырех столиц провинций, составляющих Каталонию заявили о том, что не допустят проведения у себя референдума 1 октября, если ему не будет придан легальный статус центральным правительством, — сообщает испанский аналитический портал El Economista. — Вчера Конституционный суд Испании признал закон о референдуме, принятый каталонским парламентом, не имеющим законной силы».

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Корреспондент издания Кристина Триана отмечает, что мэр Барселоны Ада Колау «и раньше поддерживала идеи индепендентистов очень сдержанно и осторожно, обкладываясь многочисленными страховочными «но». А после публикации решения КС и вовсе заявила, что не предоставит в распоряжение организаторов плебисцита помещений, которые в 2015 году использовались в качестве избирательных участков на региональных выборах».

«Отказ крупнейших городов автономии от поддержки референдума поставит под сомнение возможность его проведения вообще. Однако пока нельзя сказать, что мэры трех каталонских провинциальных столиц весьма тверды в своих намерениях пойти против регионального правительства, — свидетельствует журналистка. — Протест главами трех администраций выражен в достаточно обтекаемой форме, предусматривающей «если условия центрального правительства будут выполнены, то тогда мы присоединимся».

В том, что руководство автономии, почти на 100% состоящее из сепаратистов, не будет следовать указаниям кабинета Мариано Рахоя, автор не сомневается.

Кроме Барселоны (1,6 млн жителей), Таррагоны и Лериды (по 130 тысяч), о своем отказе в проведении референдума объявили также Оспиталет-де-Льобрегат (250 тыс) и Тарраса (215 тыс).

В целом, резюмирует корреспондент, только за первые сутки, прошедшие после принятия решения Конституционным Судом о незаконности каталонского плебисцита об отказе предоставить помещения для его проведения заявили города, чье население в сумме составляет 39% от общего населения Каталонии.

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