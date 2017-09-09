Калининград, 9 сентября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Выборы президента Калининградской областной федерации футбола, состоявшиеся сегодня, 9 сентября, вылились в околофутбольный скандал. С подробностями с места события корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Выползов ИА REGNUM Новый президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис

На пост главы федерации претендовали два кандидата, оба в прошлом генеральные директора футбольного клуба «Балтика» — действующий президент Дмитрий Чепель и судейский инспектор премьер-лиги Александр Гвардис.

Противостояние этих футбольных функционеров было видно невооруженным взглядом. В фойе Дома искусств, где проходил «футбольный баттл», соперники старались даже не приближаться друг к другу. Только началось мероприятие, как Чепель заявил со сцены, что идет «рейдерский захват» федерации, призвав делегатов не допустить «футбольного майдана».

Гвардис за словом в карман не полез, предъявив Чепелю претензии, что в районах футболисты до сих пор переодеваются в автобусах, потому что на стадионах нет элементарных раздевалок, а он готов с помощью региональных властей решить все инфраструктурные проблемы. Также в вину президенту Гвардис поставил — с присказкой: «Мы живём в 21-м веке!» — отсутствие официального сайта федерации.

На защиту Чепеля встали прибывшие из Москвы вице-президент национальной студенческой футбольной лиги России Сергей Куленко и главный тренер национальной студенческой лиги Андрей Канчельскис. Первый высоко оценил результаты работы главы федерации, сообщив, что в Калининградской области — впервые в России — в детсадах проходят уроки футбола.

«Это говорит о том, что вы смотрите вперед, — отметил Куленко. — А второй показатель — в чемпионате национальной студенческой лиги участвуют 29 команд, и только от одного региона — Калининградской области, причем самой маленькой в стране — играют две студенческие команды».

Канчельскис в кулуарах конференции сообщил автору этих строк, что «Чепель — футбольный человек», который противостоит тем, «кто будет преследовать свои бизнес-интересы», связанные с наследием ЧМ-2018.

Давление чиновников регионального правительства вызвала возмущение и у бывших тренеров «Балтики» Леонида Ткаченко и Юрия Копылова.

«Раньше такого не было, чтобы правительство влезало! — заявил Копылов. — Мы — футбольная семья, и должна оставаться именно такой семьей. Никто не должен нам указывать».

«Из нас — из 92-х человек — делают идиотов! — воскликнул Ткаченко. — Тогда мы зачем пришли?»

После серии перепалок слово взял специальный гость — замгендиректора Российского футбольного союза Александр Зарков:

«Знаете, товарищи, на многих конференциях я был, но такую бурную, активную и в каких-то местах весёлую конференцию вижу впервые».

Впрочем, представитель РФС отметил, что федерацию устроит любой из кандидатов, набравший больше всего голосов.

Поддержавший Гвардиса региональный вице-премьер Александр Рольбинов, сказал, что не будет много говорить, «чтобы кто-то решил, что мы вмешиваемся в ваши дела». «Но на мой взгляд, программа Гвардиса отвечает позиции правительства», — отрезал чиновников.

Замминистра спорта Калининградской области Евгений Скачков вообще выдал почти военную тайну о том, что по «программе Гвардиса» уже составлен список муниципалитетов по очередности инфраструктурного обновления футбольных полей. «Это что, не конкретное дело?» — спросил у делегатов замминистра.

В итоге тайного голосования 48 делегатов конференции поддержали Александра Гвардиса, а 42 — Дмитрия Чепеля. Выходящие из Дома искусств делегаты комментировали, что налицо — раскол региональной федерации футбола, который ничего хорошего накануне ЧМ-2018 не сулит.

Казалось бы, точка поставлена. Однако, по словам юриста РФС, в настоящее время устав Калининградской областной федерации футбола имеет ряд серьезных системных ошибок. Поэтому проигравший имеет полное право обратиться в суд с требованием признать выборы незаконными.