Великий Новгород, 9 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Новгородский театр «Малый» начинает сегодня, 9 сентября, новый театральный сезон — двадцать восьмой в истории театра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сентябрьский репертуар театра начнёт премьера спектакля «Однажды я исчез» в постановке художественного руководителя театра, режиссёра Надежды Алексеевой.

Culture.natm.ru Надежда Алексеева

После премьеры в театре состоится ярмарка волонтёрских вакансий.

«Мы снова в поисках людей, готовых деятельно помогать театру в его проектах — но уже не для устранений последствий катаклизмов, а для души. Волонтёры активно помогали нам на фестивале «Царь-Сказка» и во время культурного проекта «Театральный марафон», а в новом театральном сезоне мы объявляем «Осенний призыв волонтёров». Мы хотим создать креативную молодую команду, готовую помогать «Малому» и получать важный опыт в разных направлениях», — пояснила художественный руководитель театра Надежда Алексеева.

По её словам, одним из таких проектов станет фестиваль «Живой Шекспир», который будет проходить с сентября по ноябрь. В его программе — стихобаттлы, концерты, видеосесии, лингвистический конкурс, а также начнёт работу «Почта Джульетты».

Новгородцы смогут оставить любовные послания в почтовом ящике в театре, все послания будут доставлены в Верону и Мантую — города, связанные с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Премьерный спектакль по этой пьесе Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» готовит к 21 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие нового сезона для Новгородского театра «Малый» было под угрозой в связи с подтоплением здания театра во время сильнейших ливней в июле нынешнего года. Справиться с последствиями ливня театру помогли, в том числе, волонтёры из числа жителей города. Ущерб от подтопления оценивается в сумму около 300 тысяч рублей — театр утратил декорации к ряду спектаклей, восстановление их продолжается.

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